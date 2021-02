L' Anconetano resta chiuso | Jesi arancione | Falconara ci pensa Il governatore | confini blindati fino al 26 | Dpcm | cambiano le regole

Ultime Notizie dalla rete : Anconetano resta

Corriere Adriatico

ANCONA - Nella lunga giornata dei governatori al primo confronto Stato - Regioni dopo l'insediamento del premier Draghi, il caso Marche ha tenuto banco fuori dagli assetti ufficiali con il presidente ......di Ancona e i sindaci dei comuni maggiormente colpiti sul territorio provinciale' la ... 'sempre necessaria - ricorda la Regione - la massima cautela di tutti i cittadini nel rispetto ...Sono state prorogate di un’altra settimana, fino alle 24 di sabato 27 febbraio, le misure di mitigazione degli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio della provincia di Ancona. La nuova ord ...Preoccupazione a Cerreto D’Esi, contagi tutti in ambito familiare. Escluse le scuole. Guidi (Asur): "La situazione varianti è molto seria" ...