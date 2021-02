Inzaghi senza paura: «Affrontiamo il Bayern con orgoglio» – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria all’Olimpico. Le sue parole Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Queste le sue parole sulla prossima sfida al Bayern Monaco. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 senza paura – «Prima bisogna vedere i giocatori che avrò a disposizione. Perché magari uno ha in mente una cosa, e poi quando si scende in campo le cose cambiano. Domani bisognerà vedere come sono andate le cose di chi ha giocato, chi ha riposato. Cercheremo di mettere in campo la miglior formazione, consapevoli che è un ottavo di finale contro i campioni del mondo in carica. È una partita che abbiamo voluto con tutte le nostre forze, ce l’andremo a giocare con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria all’Olimpico. Le sue parole Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Queste le sue parole sulla prossima sfida alMonaco. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24– «Prima bisogna vedere i giocatori che avrò a disposizione. Perché magari uno ha in mente una cosa, e poi quando si scende in campo le cose cambiano. Domani bisognerà vedere come sono andate le cose di chi ha giocato, chi ha riposato. Cercheremo di mettere in campo la miglior formazione, consapevoli che è un ottavo di finale contro i campioni del mondo in carica. È una partita che abbiamo voluto con tutte le nostre forze, ce l’andremo a giocare con ...

salvione : Inzaghi: 'Con il Bayern voglio giocarmela. Peccato senza tifosi...' - carlocalenco : @UCS1946 #Inzaghi ha pianto una settimana per il rigore, netto, che gli hanno fischiato contro “senza pensarci nean… - LukeFenek : RT @Teo__Visma: Dice Simone Inzaghi in vista di #LazioBayern: 'Senza defezioni ce la saremmo giocata nel migliori dei modi' Le defezioni d… - picchinicchi : Premessa, inzaghi non è scarso. (Anche se la tua poca obiettività dice questo) Inzaghi è passato da allenatore brav… - LucaZucchetti98 : RT @Teo__Visma: Dice Simone Inzaghi in vista di #LazioBayern: 'Senza defezioni ce la saremmo giocata nel migliori dei modi' Le defezioni d… -