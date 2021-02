Inter, Conte: “I tifosi ci hanno messo pressione. Oggi segnale di crescita importante” (Di domenica 21 febbraio 2021) L'Inter asfalta nettamente il Milan. I nerazzurri si impongono per 3-0 e allungano prepotentemente in classifica, lasciando i cugini a quattro lunghezze di distacco.caption id="attachment 1097059" align="alignnone" width="3570" Conte, getty/captionLE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la rotonda vittoria ai microfoni di Dazn: "I complimenti vanno ai miei ragazzi, che sono stati protagonisti in campo. Mi auguro che la vittoria più bella debba sempre arrivare. C'era campanilismo nel derby, dopo tanti anni era anche una sfida di alta classifica. Dava più pressione e responsabilità. Stiamo proseguendo con questo percorso di crescita iniziato da un anno e mezzo. Siamo stati bravi a sfruttarle contro una squadra molto forte. Vanno fatti i complimenti al Milan e a Stefano Pioli ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) L'asfalta nettamente il Milan. I nerazzurri si impongono per 3-0 e allungano prepotentemente in classifica, lasciando i cugini a quattro lunghezze di distacco.caption id="attachment 1097059" align="alignnone" width="3570", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza la rotonda vittoria ai microfoni di Dazn: "I complimenti vanno ai miei ragazzi, che sono stati protagonisti in campo. Mi auguro che la vittoria più bella debba sempre arrivare. C'era campanilismo nel derby, dopo tanti anni era anche una sfida di alta classifica. Dava piùe responsabilità. Stiamo proseguendo con questo percorso diiniziato da un anno e mezzo. Siamo stati bravi a sfruttarle contro una squadra molto forte. Vanno fatti i complimenti al Milan e a Stefano Pioli ...

