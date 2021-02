Insulti a Meloni, Gozzini: “Mia testa a disposizione del rettore” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Il rettore ha la mia testa a sua disposizione, il buon nome dell’università prima di tutto”. Giovanni Gozzini, il professore di Storia dell’università di Siena, al centro della bufera dopo le sue frasi in radio contro Giorgia Meloni, leader di Fdi. “Spero che non ci siano conseguenze gravi, direi di no – dice all’Adnkronos riferendosi alle possibili sanzioni dell’Ateneo di Siena – . Ma era importante che a lui dessi la piena responsabilità”. Insulti a Meloni, chi è Giovanni Gozzini “Quello che dovevo dire l’ho detto, non volevo offendere in quel modo, ora starò il più silenzioso possibile, meglio che io stia zitto”, assicura il docente. “Vediamo se chiamare la Meloni – sottolinea – aspetto che la notte porti consiglio”. (di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) “Ilha la miaa sua, il buon nome dell’università prima di tutto”. Giovanni, il professore di Storia dell’università di Siena, al centro della bufera dopo le sue frasi in radio contro Giorgia, leader di Fdi. “Spero che non ci siano conseguenze gravi, direi di no – dice all’Adnkronos riferendosi alle possibili sanzioni dell’Ateneo di Siena – . Ma era importante che a lui dessi la piena responsabilità”., chi è Giovanni“Quello che dovevo dire l’ho detto, non volevo offendere in quel modo, ora starò il più silenzioso possibile, meglio che io stia zitto”, assicura il docente. “Vediamo se chiamare la– sottolinea – aspetto che la notte porti consiglio”. (di ...

Adnkronos : Insulti a #Meloni, #Salvini: 'Gozzini merita licenziamento' - Adnkronos : Insulti a #Meloni, rettore Siena: 'Valuteremo provvedimenti per professore' - Adnkronos : #Meloni: 'Solidarietà da Mattarella dopo insulti' - Mirandola59 : RT @virginiaraggi: Solidarietà a Giorgia Meloni per gli insulti che le sono stati rivolti durante una trasmissione radiofonica. La violenza… - weremess : RT @AntonioNbo15: La violenza fisica e verbale è sempre da condannare. Detto questo però non facciamo della #Meloni una martire. Di scuse… -