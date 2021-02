Il comunicato della Salernitana e di Dziczek dopo il malore: “Grazie a tutti” (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono arrivate tramite il sito ufficiale della Salernitana, notizie in merito alle condizioni del centrocampista Patryk Dziczek, collassato ieri in campo per un attacco epilettico. Questa la nota della Salernitana: “Grazie a tutti”. È il messaggio che Patryk Dziczek intende rivolgere a quanti si sono prodigati in suo soccorso con eccezionale tempismo in seguito al malore avuto durante la gara di ieri. L’ U.S. Salernitana 1919, rendendosi interprete del sentimento del calciatore, della Proprietà, nonché dell’intera città di Salerno esprime la profonda gratitudine a tutti quelli che ieri, allo stadio Del Duca, si sono presi cura di Patryk. In particolare, ci corre l’obbligo di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono arrivate tramite il sito ufficiale, notizie in merito alle condizioni del centrocampista Patryk, collassato ieri in campo per un attacco epilettico. Questa la nota: “”. È il messaggio che Patrykintende rivolgere a quanti si sono prodigati in suo soccorso con eccezionale tempismo in seguito alavuto durante la gara di ieri. L’ U.S.1919, rendendosi interprete del sentimento del calciatore,Proprietà, nonché dell’intera città di Salerno esprime la profonda gratitudine aquelli che ieri, allo stadio Del Duca, si sono presi cura di Patryk. In particolare, ci corre l’obbligo di ...

