Fdi: Meloni, 'mi ha telefonato Draghi, lo ringrazio per solidarietà' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "ringrazio il Presidente del Consiglio Draghi, che mi ha telefonato per esprimermi la sua personale solidarietà. Gliene sono grata. Mi auguro che questo brutto episodio, che mi ha vista mio malgrado protagonista, sia utile a difendere uno dei pilastri della democrazia: il rispetto". Lo scrive il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "il Presidente del Consiglio, che mi haper esprimermi la sua personale. Gliene sono grata. Mi auguro che questo brutto episodio, che mi ha vista mio malgrado protagonista, sia utile a difendere uno dei pilastri della democrazia: il rispetto". Lo scrive il presidente di Fdi, Giorgia, su twitter.

