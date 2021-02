Donnarumma, 200 presenze in Serie A per battere il record di Buffon (Di domenica 21 febbraio 2021) Gianluigi Donnarumma stabilirà un nuovo primato per il campionato italiano scendendo in campo oggi nel derby contro l’Inter Scendendo in campo oggi nel derby contro l’Inter, Gianluigi Donnarumma stabilirà un nuovo primato per il campionato italiano. Il portiere del Milan, infatti, diventerà il giocatore più giovane a tagliare il traguardo delle 200 presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: con 21 anni e 361 giorni frantumerebbe il precedente record stabilito da Gianluigi Buffon (24 anni, 83 giorni) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Gianluigistabilirà un nuovo primato per il campionato italiano scendendo in campo oggi nel derby contro l’Inter Scendendo in campo oggi nel derby contro l’Inter, Gianluigistabilirà un nuovo primato per il campionato italiano. Il portiere del Milan, infatti, diventerà il giocatore più giovane a tagliare il traguardo delle 200inA nell’era dei tre punti a vittoria: con 21 anni e 361 giorni frantumerebbe il precedentestabilito da Gianluigi(24 anni, 83 giorni) Leggi su Calcionews24.com

