"Da lei non lo accetto", "Vado via". Giletti sbrana e Bassetti risponde: rissa senza precedenti | Video (Di domenica 21 febbraio 2021) Uno scontro senza precedenti a Non è l'Arena. Protagonisti Massimo Giletti e Matteo Bassetti. A iniziare è stato il medico che ha chiesto di focalizzarsi anche sugli aspetti positivi e non solo su quelli negativi del Covid-19. "Pier Ferdinando Casini - ha ricordato l'infettivologo - è appena uscito dall'ospedale e ha detto che ha trovato medici bravissimi". Immediata la replica furiosa del conduttore di La7: "È diventato politico! La vedremo in politica a breve. Da lei non lo accetto...". E ancora: "Io ho persone che hanno incassato soldi per portare mascherine in Italia, che hanno speculato mentre migliaia di persone morivano. Voi che siete stati lì sapete delle difficoltà che abbiamo passato quindi basta dire che è andato tutto bene. Io non sto da quella parte lì, oggi bisogna avere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Uno scontroa Non è l'Arena. Protagonisti Massimoe Matteo. A iniziare è stato il medico che ha chiesto di focalizzarsi anche sugli aspetti positivi e non solo su quelli negativi del Covid-19. "Pier Ferdinando Casini - ha ricordato l'infettivologo - è appena uscito dall'ospedale e ha detto che ha trovato medici bravissimi". Immediata la replica furiosa del conduttore di La7: "È diventato politico! La vedremo in politica a breve. Da lei non lo...". E ancora: "Io ho persone che hanno incassato soldi per portare mascherine in Italia, che hanno speculato mentre migliaia di persone morivano. Voi che siete stati lì sapete delle difficoltà che abbiamo passato quindi basta dire che è andato tutto bene. Io non sto da quella parte lì, oggi bisogna avere il ...

chetempochefa : 'Eguagliare il record di mia mamma mi fa realizzare tante cose. Non ci sono tante parole per descriverlo, o almeno… - FrancescoLollo1 : Nonostante gli attacchi, lei non mollerà mai! ???? - repubblica : Ci sono polemiche per il titolo di questo articolo. Ma non c'è nessun pregiudizio né generalizzazione, è un pezzo d… - No_Islam_ : @AlbertoCraici @robersperanza Si rinchiuda in casa e non guardi le foto. Vivrà meglio lei e farà vivere meglio gli altri. - UtherPe1 : @MarabottiMarco Mi basavo sui commenti al Tweet in questione il dato di oggi se non ho letto male è di 20.000 vacci… -