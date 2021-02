Che Tempo Che Fa gli ospiti di domenica 21 febbraio 2021: Bill Gates, Amadeus e altri (Di domenica 21 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa gli ospiti della puntata di domenica 21 febbraio 2021: Bill Gates, Amadeus, Neri Marcorè e altri. domenica 21 febbraio 2021 su Rai 3 torna Che Tempo Che fa con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 21 febbraio 2021) CheChe Fa glidella puntata di21, Neri Marcorè e21su Rai 3 torna CheChe fa con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play ...

Pontifex_it : In questo tempo di #Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasci… - Capezzone : Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano. Non ho tempo di querelare ecc, ma il solo fatto che qualcu… - enricoruggeri : Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci ve… - IGivFuknDamn108 : RT @Capezzone: Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano. Non ho tempo di querelare ecc, ma il solo fatto che qualcuno ricomi… - ObsoletusH : @fdragoni inoltre accorgiamoci in tempo che chi manovra le vele è solo Draghi e nessun altro, e che sa dove andare,… -