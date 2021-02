Brutto incidente a Terracina, camion perde il controllo e si schianta in un dirupo: ferito l’autista (Di domenica 21 febbraio 2021) Grave incidente nella notte a Terracina dove, dopo la mezzanotte, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto presso lo svincolo tra la SS7 e la SS Terracina-Prossedi. La squadra territoriale dei vigili del fuoco ha constatato la presenza di un mezzo pesante, trasportante frutta, fuori strada per cause in fase di accertamento. Il mezzo, dopo aver divelto il guard-rail, è precipitatato nella scarpata sottostante lo svincolo stradale. Immediatamente, gli agenti hanno dato inizio alle operazioni di recupero dell’autista, originario di Napoli, dalla cabina del mezzo per poi lasciarlo in consegna al personale del 118. Subito dopo i volontari hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. Sul posto, per le proprie competenze, anche la polizia stradale di Terracina. su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) Gravenella notte adove, dopo la mezzanotte, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto presso lo svincolo tra la SS7 e la SS-Prossedi. La squadra territoriale dei vigili del fuoco ha constatato la presenza di un mezzo pesante, trasportante frutta, fuori strada per cause in fase di accertamento. Il mezzo, dopo aver divelto il guard-rail, è precipitatato nella scarpata sottostante lo svincolo stradale. Immediatamente, gli agenti hanno dato inizio alle operazioni di recupero del, originario di Napoli, dalla cabina del mezzo per poi lasciarlo in consegna al personale del 118. Subito dopo i volontari hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. Sul posto, per le proprie competenze, anche la polizia stradale di. su ...

CorriereCitta : Brutto incidente a Terracina, camion perde il controllo e si schianta in un dirupo: ferito l’autista… - Calcio_Casteddu : ??Ieri il brutto incidente ??Le parole d'affetto di #Cagliari e #Olbia ??Forza, Andrea! - infoitsport : Brutto incidente d'auto per Cossu: gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita - Sportmediaset - infoitsport : Brutto incidente per Andrea Cossu ex calciatore del Cagliari: è ricoverato in rianimazione - AlBizzotto : RT @ilgiornale: Il 40enne ex calciatore, Andrea Cossu, è stato vittima di un brutto incidente stradale a Cagliari. Le sue condizioni sono g… -