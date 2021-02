Australian Open 2021, Djokovic nove volte re: 18° Slam per il serbo, battuto Medvedev in tre set (Di domenica 21 febbraio 2021) Novak Djokovic vince in tre set con Daniil Medvedev all’interno della finale degli Australian Open 2021: il punteggio finale recita 7-5 6-2 6-2. Un match che non ha mai visto il russo col pallino del gioco in mano: in totale controllo il numero uno del mondo, che col passare del tempo ha approfittato anche del crescente nervosismo del russo. L’highlight del match del numero 4 al mondo è la racchetta rotta sotto di un set e sotto 5-2 nel secondo, mentre Nole non fa che aggiungere un altro highlights alla sua carriera da leggenda: terzo Australian Open di fila vinto, nono vinto in totale. Il computo degli Slam sale invece a 18: il serbo si porta così a -2 da Federer e Nadal, entrambi vincitori di 20 Slam. CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Novakvince in tre set con Daniilall’interno della finale degli: il punteggio finale recita 7-5 6-2 6-2. Un match che non ha mai visto il russo col pallino del gioco in mano: in totale controllo il numero uno del mondo, che col passare del tempo ha approfittato anche del crescente nervosismo del russo. L’highlight del match del numero 4 al mondo è la racchetta rotta sotto di un set e sotto 5-2 nel secondo, mentre Nole non fa che aggiungere un altro highlights alla sua carriera da leggenda: terzodi fila vinto, nono vinto in totale. Il computo deglisale invece a 18: ilsi porta così a -2 da Federer e Nadal, entrambi vincitori di 20. CLASSIFICA ...

