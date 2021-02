Atalanta-Napoli, trauma cranico per Osimhen: il nigeriano aveva perso i sensi (Di domenica 21 febbraio 2021) Infortunio per Victor Osimhen in Atalanta-Napoli. Il nigeriano aveva perso i sensi dopo aver battuto la testa sul terreno di gioco. BERGAMO – Attimi di apprensione in Atalanta-Napoli per un brutto infortunio di Victor Osimhen. Il nigeriano, caduto male a terra dopo un contrato con Romero, ha sbattuto violentemente la testa a terra e per qualche secondo è rimasto privo di sensi. Immediato l’intervento dei medici del Napoli e dei barellieri che hanno portato il nigeriano in ambulanza per i primi soccorsi. Dopo aver ripreso conoscenza, il giocatore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove hanno riscontrato un ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Infortunio per Victorin. Ildopo aver battuto la testa sul terreno di gioco. BERGAMO – Attimi di apprensione inper un brutto infortunio di Victor. Il, caduto male a terra dopo un contrato con Romero, ha sbattuto violentemente la testa a terra e per qualche secondo è rimasto privo di. Immediato l’intervento dei medici dele dei barellieri che hanno portato ilin ambulanza per i primi soccorsi. Dopo aver ripreso conoscenza, il giocatore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove hanno riscontrato un ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - andrea66769767 : RT @SkySport: ATALANTA-NAPOLI 4-2 Risultato finale ? ? #Zapata (52’) ? #Zielinski (58’) ? #Gosens (64’) ? #Muriel (71’) ? aut. #Gosens (76’… - fabiano8marzo : @Marosa85 Certo, lo storico aggiornato ad oggi, lo trovi su google digitando:' statistiche partite Atalanta Napoli'. -