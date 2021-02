gigicalesso : RT @rtl1025: ?? Il tribunale di #Mosca ha confermato la pena a quasi tre anni di detenzione per Alexei #Navalny. L'oppositore deve oggi comp… - pacaflower : RT @ilpost: Un tribunale di Mosca ha respinto l’appello di Alexei Navalny contro la sua condanna a 3 anni e mezzo di carcere - gemin_steven98 : RT @ilpost: Un tribunale di Mosca ha respinto l’appello di Alexei Navalny contro la sua condanna a 3 anni e mezzo di carcere - ilpost : Un tribunale di Mosca ha respinto l’appello di Alexei Navalny contro la sua condanna a 3 anni e mezzo di carcere - gapetv : RT @rtl1025: ?? Il tribunale di #Mosca ha confermato la pena a quasi tre anni di detenzione per Alexei #Navalny. L'oppositore deve oggi comp… -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale Mosca

Lo ha deciso undi,riducendo di un mese e mezzo la pena di 2 anni e 8 mesi a cui era stato condannato. Il blogger dovrà oggi stesso comparire nuovamente in un'aula diper un ...Undiha confermato che l'oppositore Alexey Navalny dovrà rimanere in carcere perché accusato di non aver rispettato le norme della sospensione condizionale della pena concessagli per una ...Alexey Navalny resterà in carcere almeno 2 anni e mezzo. Un tribunale di Mosca ha confermato che l'oppositore di Putin dovrà rimanere ...Mosca, 20 feb. (LaPresse/AP) - Un tribunale di Mosca ha respinto l'appello del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny contro la detenzione. All'inizio ...