Traffico Roma del 20-02-2021 ore 09 | 30

(Di sabato 20 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti sulla autostradaTeramo dove si rallenta tra Castel Madama e Vicovaro Mandela Provenendo dalla capito male si viaggia regolarmente sul grande raccordo anulare sulle percorso Urbano della A24scarso anche sull intero tratto della tangenziale est la raccomandiamo comunque prudenza per un incidente in prossimità di via dei Campi Sportivi per chi è diretto all’Olimpico lavori di manutenzione Sono in corso dalle 7 di questa mattina su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino la l’amica lo ricordiamo ancora verso Piazzale Clodio rimarrà chiusa fino alle 12 continuano da lunedì 22 febbraio i lavori notturni su Viale Palmiro Togliatti dalla prossima settimana è proseguimento dei lavori notturni di riqualificazione della ...