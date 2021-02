“Sperimentazione vaccino sui bambini dai 2 mesi in su”: si attende approvazione dell’EMA (Di sabato 20 febbraio 2021) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato il 12 febbraio 2021 su Quotidiano di Sicilia dal titolo: “Covid, al via Sperimentazione vaccino su bambini dai 2 mesi in su“. La notizia è vera ma richiede delle precisazioni. Innanzitutto la Sperimentazione non è ancora iniziata e la novità non interessa l’intero territorio nazionale. Si tratta del vaccino Johnson & Johnson che verrà sperimentato sui bambini dai due mesi in su fino agli adolescenti di 18 anni in vari centri internazionali. In Italia è stato scelto l’ospedale Buzzi di Milano. Il parere del primario di Pediatria A tal proposito si è espresso Gianvincenzo Zuccotti, primario di Pediatria, che all’Ansa ha riferito il Buzzi sperimenterà su bambini dal primo anno in ... Leggi su bufale (Di sabato 20 febbraio 2021) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato il 12 febbraio 2021 su Quotidiano di Sicilia dal titolo: “Covid, al viasudai 2in su“. La notizia è vera ma richiede delle precisazioni. Innanzitutto lanon è ancora iniziata e la novità non interessa l’intero territorio nazionale. Si tratta delJohnson & Johnson che verrà sperimentato suidai duein su fino agli adolescenti di 18 anni in vari centri internazionali. In Italia è stato scelto l’ospedale Buzzi di Milano. Il parere del primario di Pediatria A tal proposito si è espresso Gianvincenzo Zuccotti, primario di Pediatria, che all’Ansa ha riferito il Buzzi sperimenterà sudal primo anno in ...

