Russia | primi casi di infezione aviaria all’uomo | “Situazione sotto controllo”

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Questo virus può essere trasmesso dagli uccelli, ma non da un essere umano a un altro”. Anna Popova, capo dell’agenzia federale russa per i controlli sanitari, è stata subito chiara, così da evitare panico e allarmismi. Anche perché la notizia è già stata battuta dalle principali agenzie internazionali, ed è rimbalzata da un social InsideOver.

Il virus è stato isolato in sette dipendenti di un'azienda di pollame Influenza aviaria nell'uomo. La Russia ha annunciato oggi di aver rilevato per la prima volta negli esseri umani il virus dell'influenza aviaria H5N8 e di aver allertato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Secondo Anna Popova, capo dell'agenzia federale russa per i controlli sanitari, i contagiati sono sette lavoratori in una fabbrica di pollame nel sud del paese, i quali hanno comunque riportato sintomi lievi della malattia.