(Di sabato 20 febbraio 2021) L’adolescenza è il momento della costruzione della propria personalità. L’età della scoperta, della ricerca di libertà, indipendenza e socialità. Ma per gli studenti del 2020 le cose non sono andate proprio così: un virus sconosciuto, arrivato all’improvviso, ha stravolto tutto. Li ha chiusi nelle loro camerette, costretti dietro allo schermo di un device, privandoli della scuola e della quotidianità. Qual è stato l’impatto di tutto questo sui teenager? Cos’è la Dad per loro? E cosa rappresenta la scuola nelle loro vite? Parte da qui la nuova serie short di Sky, “”, in onda dal 22 febbraio 2021 all’interno di tutte le principali edizioni del tg, e sempre disponibile sul sito sky.it, on demand e sui canali social.

SkyTG24 : “Ragazzi interrotti”, su Sky TG24 l'approfondimento a puntate sulla generazione Dad - TwitGinger : Ragazzi interrotti: in arrivo una serie che parla dell'esperienza degli adolescenti con la DAD! - LaStampaTV : VIDEO | 'Mi piaceva studiare, mi hanno bullizzato, ho lasciato la scuola'. I 'ragazzi interrotti' raccontano la fat… - Italia_Notizie : “Ragazzi interrotti”, Sky Tg24 racconta l’impatto della pandemia sugli studenti attraverso la voce dei ragazzi. La… - clikservernet : “Ragazzi interrotti”, Sky Tg24 racconta l’impatto della pandemia sugli studenti attraverso la voce dei ragazzi. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzi interrotti

Sky Tg24

...si posiziona così nel dibattito sull'opportunità o meno di provare a portare a termine i campionatia fine ottobre. In questi mesi, la società ha cercato di garantire aidel ...... oggi per aiutarci avremmo bisogno di un esercito di psicologi per fronteggiare il disturbo post traumatico, per gestire le ansie e il dolore, per accompagnare i' nel loro vivere ...L'adolescenza è una fase importante nella crescita di un individuo, è il momento della costruzione della propria personalità. L'età della scoperta, della ...Qual è stato l’impatto di tutto questo sui teenager? Cos’è la Dad per loro? E cosa rappresenta la scuola nelle loro vite? Parte da qui la nuova serie short di Sky TG24, “Ragazzi interrotti”, in onda d ...