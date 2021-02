Patty Pravo spiazza tutti e svela il retroscena | “non volevo cantarla”

(Di sabato 20 febbraio 2021), la cantanteun particolaresu una delle sue canzoni di maggior successo, la rivelazione lasci a bocca aperta. foto facebookQuesta sera torna in onda la seconda puntata del ciclo A grande richiesta con protagonista Minaccia Bionda dedicato alla cantanteche anche ieri sera è stata una delle protagoniste de il Cantante Mascherato, in onda con la semifinale. A condurre il tutto sarà Flavio Insinna, anche lui giudice de il Cantante Mascherato, nella prima serata di Rai Uno e nel frattempo di vedere la puntata vi sveliamo un piccolodi cui la stessa cantante ha parlato nella sua lunga intervista per il settimanale Di Più. “Non...

PatriziaOrlan11 : RT @ZicaEliana: 'La Musica è la forma più Forte di Magia.'?? A rendere MAGICO questo Sabato sera ci penserà PATTY PRAVO e @insinnaflavio co… - alex_liccardo : Patty Pravo, serata omaggio su Rai1: 'Minaccia bionda' racconta storia musicale e amori #rai1 #minacciabionda… - Notiziedi_it : Gli ospiti di A Grande Richiesta con Patty Pravo su Rai 1: Morgan, Elettra Lamborghini e tanti altri - cheTVfa : #AGrandeRichiesta... #MinacciaBionda, Rai 1 dedica una serata omaggio a #PattyPravo condotta da #FlavioInsinna - _LoZio : 8° posto e Premio della Critica (per la seconda volta) per Patty Pravo, con un brano di Curreri-Vasco Rossi-Ferri -

Ultime Notizie dalla rete : Patty Pravo

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: A grande richiesta (omaggio a), in onda alle 21.25 su Rai 1 FBI , Blue Bloods e Instinct (...... questa sera, Flavio Insinna , conduce "Minaccia Bionda", una serata omaggio interamente dedicata ache, nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, ha contribuito a diffondere ...Questa sera il cantante sarà ospite dello show "A Grande Richiesta: Patty Pravo in Minaccia Bionda" condotto da Flavio Insinna su Rai 1 a partire dalle 21.25.Francesca Gobbi è la moglie del noto cantautore Francesco De Gregori. Ma scopriamo quell'unica cosa che hanno in comune i due.