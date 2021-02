Palermo, condannati per mafia percepivano reddito di cittadinanza: l’operazione (Di sabato 20 febbraio 2021) La guardia di Finanza di Palermo incastra 145 condannati per mafia che percepivano il reddito di cittadinanza: l’operazione della Guardia di Finanza. Nuova operazione del Comando provinciale di Palermo della Guardia di Finanza, con le fiamme gialle che incastrano 145 condannati per mafia che percepivano il reddito di cittadinanza. Infatti le perosone interessate non avevano L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) La guardia di Finanza diincastra 145percheildidella Guardia di Finanza. Nuova operazione del Comando provinciale didella Guardia di Finanza, con le fiamme gialle che incastrano 145percheildi. Infatti le perosone interessate non avevano L'articolo proviene da Inews.it.

