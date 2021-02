Napoli | smaltimento illecito di rifiuti in un campo rom | scatta la denuncia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ben 40 sacchi di immondizia sono stati abbandonati all’esterno delrom di Qualiano. All’interno sono stati rinvenutitessili smaltiti in maniera illecita. I carabinieri hanno quindi identificato il titolare dell’impresa. Quaranta sacchi contenenti scarti di lavorazione, come stoffe, ecopelle, plastica, abbandonati all’esterno delrom di Qualiano. Dieci quintali ditessili esaminando i quali i carabinieri sono arrivati all’identificazione del titolare dell’impresa che li aveva smaltiti in maniera illecita. E’ta così la chiusura dell’opificio tessile e anche lain stato di liberà dell’uomo, un 34enne di Giugliano in Campania. Sono stati i militari della Stazione di Qualiano, insieme ai ...