Kim Kardashian chiede il divorzio da Kanye West (Di sabato 20 febbraio 2021) . A renderlo noto è stato il New York Post, secondo il quale l’avvocato di Kardashian, Laura Wasser, ha già depositato i documenti necessari per la separazione. Da mesi il divorzio tra i due era nell’aria con il rapper che aveva lasciato la loro villa di Calabasas in California portandosi via 500 paia di scarpe. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) . A renderlo noto è stato il New York Post, secondo il quale l’avvocato di, Laura Wasser, ha già depositato i documenti necessari per la separazione. Da mesi iltra i due era nell’aria con il rapper che aveva lasciato la loro villa di Calabasas in California portandosi via 500 paia di scarpe. SportFace.

rtl1025 : ?? Kim #Kardashian chiede il divorzio da #KanyeWest. Lo riporta il New York Post, secondo il quale il legale di Kard… - ZagoValter : Titoli di SkyTg24 Kim Kardashian si separa dal marito. Caspita le toccherà andare a 'fare scale' in nero. - ApolideL : Mi alzo tranquillo e la prima notizia che mi da il valet è che Kim Kardashian 'files to divorce Kanye West'. Morta… - pana_tta : RT @beatandlove: All’improvviso: Kim Kardashian & Lucio Fontana - LIRRIVERENTE3 : Ora è ufficiale: Kim Kardashian divorzia da Kanye West Depositati i documenti -