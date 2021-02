GF Vip 5, è guerra tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: il pubblico si divide (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ in corso una guerra tra le amiche storiche del Gf vip 5, “RosMello”, emersa nella nuova puntata del reality trasmessa su Canale 5 il 19 febbraio 2021. A innescare la bomba in diretta, è un confronto a cui sono chiamate Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sugli screzi avuti per via del flirt in corso tra la prima e il coinquilino vip Andrea Zenga. Se Dayane sostiene di essersi sentita abbandonata come amica da Rosalinda, che le avrebbe parlato per ultima nella Casa dell’amore provato per Zenga, dall’altra parte l’attrice ritiene di non doversi sentire in colpa per le sue scelte, lasciando intendere che da parte della Mello vi sia della gelosia nei suoi riguardi. Nel frattempo, in puntata viene fatta luce su un messaggio del fratello di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ in corso unatra le amiche storiche del Gf vip 5, “Ros”, emersa nella nuova puntata del reality trasmessa su Canale 5 il 19 febbraio 2021. A innescare la bomba in diretta, è un confronto a cui sono chiamatesugli screzi avuti per via del flirt in corso tra la prima e il coinquilino vip Andrea Zenga. Sesostiene di essersi sentita abbandonata come amica da, che le avrebbe parlato per ultima nella Casa dell’amore provato per Zenga, dall’altra parte l’attrice ritiene di non doversi sentire in colpa per le sue scelte, lasciando intendere che da parte dellavi sia della gelosia nei suoi riguardi. Nel frattempo, in puntata viene fatta luce su un messaggio del fratello di ...

