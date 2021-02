DIRETTA Sassuolo-Bologna segui la partita LIVE (Di sabato 20 febbraio 2021) Alle 20.45 in programma l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo e Bologna. Dopo i due match giocati tra pomeriggio e sera, alle 20.45 scende in campo l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Per il Sassuolo di Roberto De Zerbi le scorse settimane sono state Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 febbraio 2021) Alle 20.45 in programma l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, al Mapei Stadium scendono in campo. Dopo i due match giocati tra pomeriggio e sera, alle 20.45 scende in campo l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Per ildi Roberto De Zerbi le scorse settimane sono state Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GuidaTVPlus : 20-02-2021 20:45 #Sportitalia Serie A Live - Sassuolo vs Bologna (diretta) #Sport #StaseraInTV - infoitsport : Diretta/ Sassuolo Bologna (Serie A) streaming video DAZN: ancora un derby emiliano - Dalla_SerieA : Diretta Sassuolo-Bologna ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming -… - sportli26181512 : Sassuolo-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari: Derby emiliano nella 23^ giornata di Serie A. Sassuolo-B… - zazoomblog : Sassuolo Bologna diretta streaming in tv: formazioni e dove vederla - #Sassuolo #Bologna #diretta #streaming -