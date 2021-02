Covid, per il terzo giorno consecutivo cresce il numero di pazienti in terapia intensiva (Di sabato 20 febbraio 2021) Il bollettino del 20 febbraio ha registrato 14.931 nuovi casi. I tamponi sono stati 306.078 compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 4,8%. Le persone in terapia intensiva sono 2.063: il saldo tra ingressi e uscite del giorno è di +4. Le vittime in 24 ore sono 251: i decessi totali arrivano a 95.486 Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 febbraio 2021) Il bollettino del 20 febbraio ha registrato 14.931 nuovi casi. I tamponi sono stati 306.078 compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 4,8%. Le persone insono 2.063: il saldo tra ingressi e uscite delè di +4. Le vittime in 24 ore sono 251: i decessi totali arrivano a 95.486

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Il bollettino in Italia, Alto Adige Sono 4 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in alto Adige (974 complessivi). I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 3.155 tamponi molecolari pcr e registrato 283 nuovi ...

I monoclonali made in Siena neutralizzano tutte le varianti Tanto che Moderna sta sperimentando l'iniezione di una terza dose per proteggere le persone dal Covid edizione 2021. Anche gli anticorpi monoclonali si sono dovuti evolvere per poter essere attuali e ...

Lucca: giornata di formazione sui vaccini anti-Covid per i medici di medicina generale Azienda Usl Toscana nord ovest Covid Italia oggi, 14.931 contagi e 251 morti: bollettino 20 febbraio I dati regione per regione. Toscana - Sono 953 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 febbraio, secondo il bollettino regionale. Valle d'Aosta - Sono 4 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d' ...

Covid, la Clai si ferma Si ferma la Clai e paga dazio al Covid, lo si apprende da una nota ufficiale in cui si comunica il rinvio della gara con Filottrano che si sarebbe dovuta giocare domani. Non verrà disputato nemmeno il ...

