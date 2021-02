Covid, ecco le superfici dove sopravvive di più: dai vestiti al vetro: i più pericolosi (Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina Martelli Indossare una mascherina, lavarsi le mani e pulire le superfici che tocchiamo frequentemente sono alcuni dei modi che ci permettono di ridurre il rischio di ammalarci di Covid. Sebbene sia sempre consigliato mantenere alta l’allerta, in qualsiasi caso, quando si tratta di pulire determinate superfici è meglio stare più attenti. Questo perché, come dimostrato da un recente studio, vi sono alcune che sono molto più pericolose di altre. L’infezione da Coronavirus può essere facilmente trasmessa attraverso goccioline respiratorie cariche di virus che possono formarsi cadendo sulle superfici che, a loro volta, possono fungere da fonte per la diffusione dell’infezione. Per lo studio, i ricercatori hanno analizzato l’essiccazione delle goccioline su superfici impermeabili e ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina Martelli Indossare una mascherina, lavarsi le mani e pulire leche tocchiamo frequentemente sono alcuni dei modi che ci permettono di ridurre il rischio di ammalarci di. Sebbene sia sempre consigliato mantenere alta l’allerta, in qualsiasi caso, quando si tratta di pulire determinateè meglio stare più attenti. Questo perché, come dimostrato da un recente studio, vi sono alcune che sono molto più pericolose di altre. L’infezione da Coronavirus può essere facilmente trasmessa attraverso goccioline respiratorie cariche di virus che possono formarsi cadendo sulleche, a loro volta, possono fungere da fonte per la diffusione dell’infezione. Per lo studio, i ricercatori hanno analizzato l’essiccazione delle goccioline suimpermeabili e ...

nzingaretti : Ecco il più grande centro in Italia per somministrare i vaccini anti Covid. Si trova all’aeroporto di Fiumicino. At… - Capezzone : Ecco #AViewFromItaly @thewatcherpost @Utopia_lab Punto settimanale in lingua inglese sulla politica italiana -il… - carlaruocco1 : Dopo il 'Modello Lombardia' ecco la nuova ricetta nazionale anti-covid della Lega di Salvini! Andiamo avanti così c… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Questo conferma senza Ombre di Dubbio che questa #Pandemia è un #Piano ben Studiato in tutti i particolari Ecco perchè… - simcopter : RT @sole24ore: Un anno fa il #coronavirus travolgeva l'Italia, cancellando certezze, abitudini, stabilità. Ecco la storia di 12 mesi di #Co… -