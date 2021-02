C’è Posta Per Te, ‘hanno chiamato la polizia’: cosa svela la postina (Di sabato 20 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio andrà in onda una nuova puntata di C’è Posta per te lo show condotto da Maria De Filippi che regala sempre grandi emozioni. Ma non sempre le consegne delle missive avvengono senza intoppi, come racconta la postina Chiara Carcano. LEGGI ANCHE: — C’è Posta per te, i segreti che non sapevi ancora sul programma: sapevate che… Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Chiara (postina nella trasmissione di Queen Mary da due anni) ha raccontato di una volta in cui venne chiamata la polizia per farla allontanare. “Durante le consegne possono accadere anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano e una volta hanno chiamato addirittura la polizia” Chiara Carcano a Tv Sorrisi e Canzoni Le soddisfazioni e le emozioni positive sono comunque tante. Anche Chiara come il suo ... Leggi su funweek (Di sabato 20 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio andrà in onda una nuova puntata di C’èper te lo show condotto da Maria De Filippi che regala sempre grandi emozioni. Ma non sempre le consegne delle missive avvengono senza intoppi, come racconta laChiara Carcano. LEGGI ANCHE: — C’èper te, i segreti che non sapevi ancora sul programma: sapevate che… Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Chiara (nella trasmissione di Queen Mary da due anni) ha raccontato di una volta in cui venne chiamata la polizia per farla allontanare. “Durante le consegne possono accadere anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano e una volta hannoaddirittura la polizia” Chiara Carcano a Tv Sorrisi e Canzoni Le soddisfazioni e le emozioni positive sono comunque tante. Anche Chiara come il suo ...

