Assegni familiari e di maternità 2021: nessun aumento (Di sabato 20 febbraio 2021) Invariati Assegni familiari e Assegni di maternità 2021 Importi assegno nucleo familiare e di maternità 2021 Variazione indici ISTAT 2020 - 0,3% Torna su Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 ...

Ultime Notizie dalla rete : Assegni familiari Assegni familiari e di maternità 2021: nessun aumento Variazione indici ISTAT 2020 - 0,3% Invariati assegni familiari e assegni di maternità 2021 Importi assegno nucleo familiare e di maternità 2021 Variazione indici ISTAT 2020 - 0,3% [ Torna su ] Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021 ...

Familiari a carico 2021: quali sono i limiti? L'INPS ha precisato con la Circolare n. 157 del 29 dicembre 2020 i valori reddituali per stabilire il diritto agli assegni familiari per il 2021 a beneficio di talune categorie di lavoratori autonomi e pensionati. La comunicazione si rivolge alle seguenti categorie di lavoratori: coltivatori diretti; coloni e ...

