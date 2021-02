Alice Pagani | «Non ho paura dei miei lati oscuri»

(Di sabato 20 febbraio 2021) Non sta ferma un momento: un fiume in piena che si racconta senza freni. Ventitré anni appena compiuti, ha interpretato la squillo adolescente Ludovica, coprotagonista della serie Baby, e oggi con l’attore inglese Nicholas Hoult è il volto delle fragranze Armani Beauty “Because it’s you” e “Stronger with you”, in una serie di spot il cui secondo episodio ha debuttato nel giorno di San Valentino. Infine sarà la protagonista femminile di Non mi uccidere, il thriller fantasy diretto da Andrea De Sica, già regista di Baby.guarda le foto ...

Come, protagonista dell'altra serie teen Baby , che con lui dividerà il grande schermo " Dpcm permettendo " in Non mi uccidere , storia d'amore tra ragazzi che muoiono e poi rinascono ...Con in tasca un amuleto shakespeariano (e 50 euro, regalo del nonno contadino) Alice Pagani è sbarcata a Roma a 17 anni diventando attrice, passando da Baby a Sorrentino. E ora al fantasy ...La scuola è ricominciata ma con una novità: i ragazzi più turbolenti si ritrovano in una nuova classe, una sezione speciale istituita per loro.