A grande richiesta – Minaccia bionda streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Leggi su tpi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Questa sera, sabato 20 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento di Adal titolo “”. Alla conduzione Flavio Insinna. Tema centrale: omaggio a una delle più grandi protagoniste della musica italiana, Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Maintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda questa sera, sabato 20 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). A...