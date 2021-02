Zhang Jindong mette la parola fine | “Concentrati su commercio al dettaglio”

(Di venerdì 19 febbraio 2021)lasu Suning all’Inter Torna a parlare, patron di Suning gruppo che detiene le quote di maggioranza dell’Inter. Il numero uno di Suning ha tenuto un discorso per aggiornare sulle strategie del gruppo cinese in merito ai cambiamenti degli ultimi mesi dovuti sostanzialmente alla pandemia. Queste le sue parole: “Dobbiamo concentrare le nostre forze sul nostro target principale, togliere ciò che è superfluo, ridisegnare la strategia. Ci concentreremo totalmente sulale chiuderemo oppure ridurremo le nostre attività irrilevanti per ilalsenza alcuna esitazione”. Facile immaginare, dunque, che nelle attività che ...

E a darli è proprio il patron,, padre di Steven, attuale presidente del club di viale Liberazione. Il diktat è importante: 'Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia ...NANCHINO (Cina) -, proprietario di Suning Group, ha parlato in conferenza del futuro dell'azienda di Nanchino. Le sue parole toccano indirettamente anche l' Inter , dal momento che - come riportato da ...Il gruppo Suning è in crisi e l'Inter trema. Dalla Cina il patron Zhang Jindong ha annunciato in un videomessaggio il nuovo piano ...Suning spaventa i tifosi dell’Inter, a due giorni dal derby contro il Milan, che in caso di vittoria potrà permettere ai nerazzurri di andare a +4 sui rossoneri. Attraverso i ...