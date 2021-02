CorriereQ : Valerio Verbano: a Roma un gigantesco murale firmato Jorit - AnsaRomaLazio : Valerio Verbano: a Roma un gigantesco murale firmato Jorit. Iniziativa municipio III e Regione Lazio. Lunedì si ina… - AdornatoAntonio : RT @radiosonar_net: Valerio Vive: Verso il corteo del 22 Febbraio! Approfondiamo la storia di Rina Carla Zappelli Verbano attraverso docume… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Valerio Verbano, a 41 anni dalla sua morte il #Tufello inaugura il murale di Jorit - ansa_lazio : Valerio Verbano: a Roma un gigantesco murale firmato Jorit -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Verbano

RomaToday

Un grande murale per, il giovane antifascista ucciso a 19 anni nella sua casa di Roma. A 40 anni dalla morte del militante di sinistra nel quartiere Montesacro il municipio III e la Regione Lazio gli ...Un grande murale per, il giovane antifascista ucciso a 19 anni nella sua casa di Roma. A 40 anni dall'assassinio del militante di sinistra nel quartiere Montesacro il municipio III e la Regione Lazio gli ...(ANSA) – ROMA, 19 FEB – Un grande murale per Valerio Verbano, il giovane antifascista ucciso a 19 anni nella sua casa di Roma. A 40 anni dalla morte del militante di sinistra nel quartiere Montesacro ...L'opera finanziata dal Municipio III e Regione Lazio è del noto street artist Jorit e si trova sulla facciata di una palazzina di via delle Isole Curzolane. Piazza Sempione: "Rinnoviamo spirito antifa ...