The Resident 2: trama episodi 19 febbraio 2021 su Rai 2

THE Resident 2 episodi 19 febbraio 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 da venerdì 19 febbraio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi.

The Resident 2 episodio 14 Stupidaggini in nome del sesso. "Love is in the Air"… Dopo il brutto litigio che ha chiuso lo scorso episodio, Conrad cerca di sorprendere Nic con una romantica cena di San Valentino. Nic, però, ha già un impegno: deve partecipare a un incontro con i familiari al centro di disintossicazione che sta seguendo la riabilitazione di sua sorella Jessie. Conrad si trova, così, costretto a cedere la prenotazione al ...

