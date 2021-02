Sky: Politano non preoccupa, contro l’Atalanta dovrebbe esserci (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non dovrebbero essere proibitive le condizioni di Matteo Politano. O comunque non tali da mettere in dubbio la sua presenza in campo contro l’Atalanta, in campionato. Secondo quanto riferisce Sky, l’attaccante del Napoli è in via di miglioramento e potrebbe tranquillamente recuperare la condizione per il prossimo match. Ieri Gattuso aveva parlato, a tal proposito, di un problema al costato che aveva reso difficoltosa, a Politano, la respirazione. Il calciatore aveva stretto i denti per rimanere in campo, dato lo scarso numero di uomini a disposizione del tecnico. dovrebbe essere a disposizione di Gattuso anche Diego Demme, che pure è in ripresa. Sul centrocampista, però, saranno fatte valutazioni più chiare nelle prossime ore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nonro essere proibitive le condizioni di Matteo. O comunque non tali da mettere in dubbio la sua presenza in campo, in campionato. Secondo quanto riferisce Sky, l’attaccante del Napoli è in via di miglioramento e potrebbe tranquillamente recuperare la condizione per il prossimo match. Ieri Gattuso aveva parlato, a tal proposito, di un problema al costato che aveva reso difficoltosa, a, la respirazione. Il calciatore aveva stretto i denti per rimanere in campo, dato lo scarso numero di uomini a disposizione del tecnico.essere a disposizione di Gattuso anche Diego Demme, che pure è in ripresa. Sul centrocampista, però, saranno fatte valutazioni più chiare nelle prossime ore. L'articolo ilNapolista.

