Si lavora a un nuovo spin-off di FBI | fuori dai confini statunitensi | il progetto di FBI | International

CBS non ha ancora ufficializzato il progetto, ma a quanto pare sta sviluppando un nuovo spin-off di FBI, il suo procedural ideato da Dick Wolf e Craig Turk e dedicato alle indagini degli agenti dell'ufficio dell'FBI di New York. La testata specializzata Variety ha appreso da alcune fonti che la rete ha messo in cantiere FBI: International, una nuova serie spin-off di FBI dedicata alla filiale internazionale dell'Ufficio Federale di Investigazione, che vanta diversi uffici sparsi in molti Paesi nel mondo per collaborare con le forze dell'ordine locali. Un modo per espandere ulteriormente l'universo narrativo della serie dopo il primo spin-off di FBI del 2019, intitolato FBI: Most Wanted e dedicato ai criminali più ricercati d'America. Secondo le fonti di Variety, Derek Haas firma ...

