Pomeriggio Cinque, rivelazione drammatica dell'ex portiere Stefano Tacconi: "Non so quanto mi rimanga da vivere" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Aria di crisi per Stefano Tacconi e sua moglie, Laura Speranza. Dopo 30 anni trascorsi insieme e ben 4 figli infatti, il loro matrimonio da favola sembra aver trovato un ostacolo insormontabile. L'ex portiere potrebbe infatti partire per la Cina, come allenatore per una squadra di calcio, senza la sua famiglia. Ospite a Pomeriggio Cinque, l'uomo ha oltretutto spiegato che alcuni problemi di salute potrebbero motivarlo a cogliere l'offerta al volo, prima che sia troppo tardi. Le sue parole hanno lasciato tutti sconvolti. L'ultimatum della moglie: o il lavoro o il matrimonio Stefano Tacconi e Laura Speranza sono sposati dal 2011. La loro relazione però è iniziata oltre 30 anni fa e sembrava davvero poter continuare per sempre, tuttavia una nuova proposta di lavoro ...

