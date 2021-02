MEF, il 24 febbraio asta BOT semestrali per 6,5 miliardi (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il 24 febbraio il Ministero dell’economia e delle finanze metterà all’asta BOT semestrali per 6,5 miliardi. Il MEF precisa che il regolamento dei Buoni, durata 186 giorni e scadenza 31 agosto, è fissato per il 26 febbraio. Il 26 febbraio sono in scadenza BOT semestrali per 7,46 miliardi. Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il 24il Ministero dell’economia e delle finanze metterà all’BOTper 6,5. Il MEF precisa che il regolamento dei Buoni, durata 186 giorni e scadenza 31 agosto, è fissato per il 26. Il 26sono in scadenza BOTper 7,46

Ultime Notizie dalla rete : MEF febbraio MEF, il 24 febbraio asta BOT semestrali per 6,5 miliardi Il MEF precisa che il regolamento dei Buoni, durata 186 giorni e scadenza 31 agosto, è fissato per il 26 febbraio. Il 26 febbraio sono in scadenza BOT semestrali per 7,46 miliardi.

Irap, aumento dell'aliquota per deficit sanitario: chiarimenti del MEF Dipartimento delle Finanze MEF - risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2021 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Automatismi fiscali - Aliquota per le Amministrazioni pubbliche - Quesito. ...

