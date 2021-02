LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 6-2 2-1, Australian Open 2021 in DIRETTA: partita nelle mani del russo (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Tsitsipas, 2-1. Si sblocca il greco con una buona prima di servizio. Ma in questo momento sembra impossibile strappare la partita dalle mani del suo avversario 40-15 Medvedev spiazza l’avversario con il suo rovescio, illeggibile in tutta la partita 40-0 Lungo il rovescio di Medvedev 30-0 Servizio vincente del greco. 15-0 Punto per Tsitsipas, applaudito dal pubblico che auspica di vedere altro tennis GAME Medvedev, 2-0! Chiude con un servizio vincente il numero al mondo, quinto turno di battuta vinto a zero della sua giornata 40-0 Altro ace del russo 30-0 Tsitsipas prova a giocare il dritto in contropiede, ma Medvedev vede ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 2-1. Si sblocca il greco con una buona prima di servizio. Ma in questo momento sembra impossibile strappare ladalledel suo avversario 40-15spiazza l’avversario con il suo rovescio, illeggibile in tutta la40-0 Lungo il rovescio di30-0 Servizio vincente del greco. 15-0 Punto per, applaudito dal pubblico che auspica di vedere altro tennis GAME, 2-0! Chiude con un servizio vincente il numero al mondo, quinto turno di battuta vinto a zero della sua giornata 40-0 Altro ace del30-0prova a giocare il dritto in contropiede, mavede ...

