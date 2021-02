Kim Kardashian e Kanye West, è divorzio: a lei la custodia dei quattro figli (Di sabato 20 febbraio 2021) Non hanno resistito alla crisi del settimo anno, ormai quasi conclamata. Kim e si lasciano, è ufficiale. Una fonte giudiziaria ha detto a Variety che la richiesta ufficiale è stata compilata oggi. Il ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) Non hanno resistito alla crisi del settimo anno, ormai quasi conclamata. Kim e si lasciano, è ufficiale. Una fonte giudiziaria ha detto a Variety che la richiesta ufficiale è stata compilata oggi. Il ...

