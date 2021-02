Intervista a Giusi Greta Di Cristina | candidato sindaco per il Partito Comunista | “Torino sempre più povera”

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Di, 40 anni, insegnante precaria, esperta di fondi europei, si occupa di politica estera ed è responsabile Esteri della Federazione Regionale deldel Piemonte. Cosa l’ha convinta ad accettare la candidatura a?Ho accettato la candidatura aperché proposta dall’intero gruppo dirigente regionale del. La mia è una candidatura politica: sono iscritta al, sono un dirigente regionale e nazionale. Ilha ritenuto che potessi rappresentare gli elementi di sintesi per essere il migliorpossibile. Per me è stata una grande emozione e un grande onore accettare. Quali sono le difficoltà che vede in questa città?Vedo una ...

