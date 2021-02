“Gli ultras avrebbero voluto buttare giù la statua di Garibaldi e sostituirla con Maradona” (Di venerdì 19 febbraio 2021) A Napoli c’è una notizia di cronaca che simboleggia perfettamente il decadente momento storico cittadino. La notizia – di qualche mese fa – è che al Comune hanno creato una commissione (sigh) per la statua da dedicare a Maradona. In questa commissione ci sono anche rappresentanti degli ultras. Adesso la Procura di Napoli sta indagando perché ritiene che l’ingresso in commissione sia avvento in seguito a minacce nei confronti degli assessori Borriello e Di Maio. Gli ultras avrebbe minacciato azioni eclatanti, come l’abbattimento della statua di Garibaldi, in stile Saddam Hussein, e la sua sostituzione con una di Maradona. La storia – tutta, non solo quel che riguarda gli ultras – è talmente deprimente che sul Napolista abbiamo provato a scriverne il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) A Napoli c’è una notizia di cronaca che simboleggia perfettamente il decadente momento storico cittadino. La notizia – di qualche mese fa – è che al Comune hanno creato una commissione (sigh) per lada dedicare a. In questa commissione ci sono anche rappresentanti degli. Adesso la Procura di Napoli sta indagando perché ritiene che l’ingresso in commissione sia avvento in seguito a minacce nei confronti degli assessori Borriello e Di Maio. Gliavrebbe minacciato azioni eclatanti, come l’abbattimento delladi, in stile Saddam Hussein, e la sua sostituzione con una di. La storia – tutta, non solo quel che riguarda gli– è talmente deprimente che sul Napolista abbiamo provato a scriverne il ...

napolista : “Gli ultras avrebbero voluto buttare giù la statua di Garibaldi e sostituirla con Maradona” Un’operazione in stile… - OCardinal17 : @salvatorino860 @Since_in_1981 @ADeLaurentiis Ahahahaj adl ha pagato gli ultras? I giornali? Non ci guadagna? Dai c… - irrebirra : eh ma gli ultras ?? - RB90878298 : @contefiele Hanno fatto entrare gli ultras in tribuna stampa, altro che altoparlanti... Ma sono sicuro che non la p… - benzodiazepina : @CanioNole @Darwinismo_ @frankieboy_1979 @realvarriale @juventusfc @federicochiesa @Cristiano Come io pago gli ultr… -