Fratello Kean: 'Addio alla Juve per scelta di Sarri' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Kean - psg - allenamento Fratello Kean - Il Fratello di Moise Kean , Giovanni, a rilasciato un'intervista a Gazzetta.it, soffermandosi anche sul suo passato alla Juventus E pensare che all'oratorio di Asti lei e i suoi amici non volevate farlo giocare… "Era un bambino troppo piccolo " ci racconta ... Leggi su calcioj (Di venerdì 19 febbraio 2021)- psg - allenamento- Ildi Moise, Giovanni, a rilasciato un'intervista a Gazzetta.it, soffermandosi anche sul suo passatontus E pensare che all'oratorio di Asti lei e i suoi amici non volevate farlo giocare… "Era un bambino troppo piccolo " ci racconta ...

