**Ex Ilva: Morselli incontra Giorgetti** (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - L'amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, è arrivata alla ministero dello sviluppo economico dove incontrerà il ministro Giancarlo Giorgetti. Al centro la situazione dell'ex Ilva anche alla luce della sentenza del TAR di Lecce e del ricorso depositato da A.Mittal al consiglio di Stato. Alla domanda su cosa succederà all'acciaieria Morselli ha risposto:" sempre qualcosa di molto buono".

