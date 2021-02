Di Battista chiede ai ribelli del M5s di “imbracciare le armi” | il retroscena

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tu chiamale se vuoi… Espulsioni. Giorno dopo giorno la scissione del M5S si fa sempre più concreta. A seguito del comando di Beppe Grillo di cacciare i cosiddetti “” dal gruppo, l’ipotesi di una nuova forza, una nuova ala composta dai 51 oppositori (contrari, astenuti e assenti non giustificati che non hanno appoggiato la fiducia a Mario Draghi) prende forme più solide di minuto in minuto. E Di, da lontano, guarda e gongola. “Ci sono cose da dire. Scelte politiche da difendere. Domande a cui rispondere e una sana e robusta opposizione da costruire”, ha scritto sul suo profilo Instagram sciogliendo molti dei dubbi che si erano formati in questi giorni. >> Leggi anche: Governo Draghi ribaltone al Senato, chi è che ha davvero più voti: l’effetto boomerang M5S scissione, Dimanovra da dietro le quinte i ...

