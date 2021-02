Dal 21 febbraio 2021 le regioni cambiano di nuovo colore: forse una regione in zona bianca (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ una situazione ancora molto complicata quella che l’Italia sta vivendo e siamo ben lontani da vedere luce in fondo al tunnel, anche a causa dell’imperversare delle nuove varianti che sono molto più contagiose del ceppo originario del covid 19. E così quella che era una Italia quasi tutta in giallo fino alla scorsa settimana, da domenica potrebbe invece prevalere l’arancione, anche se al momento, quelle che trapelano sulla stampa sono solo indiscrezioni che dovranno essere confermate nelle riunione con il nuovo tavolo tecnico tra CTS, regioni e Governo di questo pomeriggio. Dal 21 febbraio 2021, stando a quelli che sono i dati raccolti nelle ultime due settimane, sono diverse le regioni che da gialle potrebbero tornare in fascia arancione, fascia con maggiori rischi e anche con nuove chiusure e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ una situazione ancora molto complicata quella che l’Italia sta vivendo e siamo ben lontani da vedere luce in fondo al tunnel, anche a causa dell’imperversare delle nuove varianti che sono molto più contagiose del ceppo originario del covid 19. E così quella che era una Italia quasi tutta in giallo fino alla scorsa settimana, da domenica potrebbe invece prevalere l’arancione, anche se al momento, quelle che trapelano sulla stampa sono solo indiscrezioni che dovranno essere confermate nelle riunione con iltavolo tecnico tra CTS,e Governo di questo pomeriggio. Dal 21, stando a quelli che sono i dati raccolti nelle ultime due settimane, sono diverse leche da gialle potrebbero tornare in fascia arancione, fascia con maggiori rischi e anche con nuove chiusure e ...

