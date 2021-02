“Covid? Al 99,9% viene dal laboratorio”: polemiche sulla ricerca tedesca (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il coronavirus? È nato in seguito a un incidente di laboratorio”. Roland Wiesendanger, scienziato dell’Università di Amburgo, ne è convintissimo, al punto da aver sfornato uno studio di oltre 100 pagine basato su 60 ipotetici indizi inconfutabili. A dire il vero, sostiene il professore di fisica, di indizi ce ne sarebbero 600, anche se nel InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il coronavirus? È nato in seguito a un incidente di”. Roland Wiesendanger, scienziato dell’Università di Amburgo, ne è convintissimo, al punto da aver sfornato uno studio di oltre 100 pagine basato su 60 ipotetici indizi inconfutabili. A dire il vero, sostiene il professore di fisica, di indizi ce ne sarebbero 600, anche se nel InsideOver.

Corriere : Individuata a Napoli nuova (e rara) variante: è la B.1.525 e forse viene dalla Nigeria - Fillu84 : @la_vedo_dura @malexorg @MMorichini @istsupsan Ovvio...chi è andato in vacanza, chi ha fatto compere a Natale, chi… - eli_valli : Mi viene il vomito dopo certe affermazioni!!! Capisco perché non sconfiggeremo mai il covid in Italia.. - BrunoMaggi : RT @greta_greta_: Da notare una leggera virata sul Covid di certi media. Prima, quando i grafici andavano male, l’attenzione era spesa per… - greta_greta_ : Da notare una leggera virata sul Covid di certi media. Prima, quando i grafici andavano male, l’attenzione era spe… -