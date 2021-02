Costi pandemia, Donnet (Generali): servono soluzioni assicurative innovative (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – servono soluzioni assicurative innovative, fondate sulla collaborazione tra pubblico e privato, per affrontare i Costi legati ad eventi pandemici, soprattutto per le piccole e medie imprese. È quanto ha sostenuto oggi Philippe Donnet, Group CEO di Generali, davanti alla commissaria europea ai Servizi Finanziari, Mairead McGuinness, durante un incontro virtuale nell’ambito del dialogo che da tempo Generali porta avanti con le istituzioni europee. “Le PMI, in particolar modo, sono state fortemente colpite dal lockdown e dalle conseguenti perdite dovute alla interruzione delle loro attività – ha affermato Donnet – Per la loro natura straordinaria i Costi legati ad eventi pandemici non possono essere coperti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –, fondate sulla collaborazione tra pubblico e privato, per affrontare ilegati ad eventi pandemici, soprattutto per le piccole e medie imprese. È quanto ha sostenuto oggi Philippe, Group CEO di, davanti alla commissaria europea ai Servizi Finanziari, Mairead McGuinness, durante un incontro virtuale nell’ambito del dialogo che da tempoporta avanti con le istituzioni europee. “Le PMI, in particolar modo, sono state fortemente colpite dal lockdown e dalle conseguenti perdite dovute alla interruzione delle loro attività – ha affermato– Per la loro natura straordinaria ilegati ad eventi pandemici non possono essere coperti ...

Commercialisti, De Lise: "Accelerare per rendere studi moderni e produttivi" (Teleborsa) – "La digitalizzazione è un elemento sempre più costante nei nostri studi professionali. La pandemia ha accelerato questo processo, già partito qualche anno fa: lavorare in ...

