Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni nona puntata: Erasmo salverà Primo con un suo rene? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ve lo avevamo detto di non perdere di vista Erasmo perchè sarebbe stato fondamentale anche nella storia medica di Primo e potrebbe essere proprio così! Lo scopriremo nella nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 25 febbraio 2021 su Rai 1. Le anticipazioni ci rivelano che Primo avrà bisogno di un trapianto di rene per sopravvivere e che Erasmo non ci penserà due volte a fare il test per scoprire se è compatibile o meno. Ma questa decisione, provocherà delle spaccature nel rapporto con suor Angela? Anche Elisa tornerà a Spoleto per fare qualcosa per suo padre, cosa succederà? Nel frattempo Ginevra e Nico si preparano per il matrimonio. Adesso sono davvero convinti di volersi giurare amore eterno? Nel frattempo arriverà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ve lo avevamo detto di non perdere di vistaperchè sarebbe stato fondamentale anche nella storia medica die potrebbe essere proprio così! Lo scopriremo nellae penultimadi Che Dio ci6 in onda il 25 febbraio 2021 su Rai 1. Leci rivelano cheavrà bisogno di un trapianto diper sopravvivere e chenon ci penserà due volte a fare il test per scoprire se è compatibile o meno. Ma questa decisione, provocherà delle spaccature nel rapporto con suor Angela? Anche Elisa tornerà a Spoleto per fare qualcosa per suo padre, cosa succederà? Nel frattempo Ginevra e Nico si preparano per il matrimonio. Adesso sono davvero convinti di volersi giurare amore eterno? Nel frattempo arriverà ...

