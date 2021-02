qn_giorno : #Brescia Villanuova sul Clisi, urtato da ruspa: morto operaio -

Ultime Notizie dalla rete : Villanuova sul

Valle Sabbia News

Clisi (Brescia) - 18 febbraio 2021 - Drammatico infortuniolavoro n el pomeriggio di giovedì 18 febbraio aClisi (Brescia). Un operaio è morto in un cantiere di A2A ...Nel pomeriggio di oggi un operaio di 51 anni di Bedizzole è morto in un cantiere per la posa di alcuni cavi elettrici in via Romana aClisi. Secondo i primi accertamenti dei ...L’attività di cantiere prevedeva la posa di alcuni cavi elettrici. E per rimuovere il terreno erano al lavoro anche alcuni mezzi, tra cui un escavatore. All’improvviso il mezzo in movimento ha colpito ...Villanuova sul Clisi (Brescia) - 18 febbraio 2021 - Drammatico infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio a Villanuova sul Clisi (Brescia). Un operaio è morto in un cantiere di A2A ap ...