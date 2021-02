Un Napoli in cerotti cade a Granada La qualificazione ora è in salita

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Più slot di cambi a disposizione che calciatori della prima squadra in panchina. Non può essere una giustificazione ma è uno dei tanti motivi che hanno portato al tracollo tecnico e fisico delnell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League sul campo di unche non vinceva una partita in campionato dal 12 gennaio. Ilin Andalusia2-0 contro gli uomini di Martinez e nell’era delle cinque sostituzioni ha potuto beneficiare di sole due sostituzioni con i disponibili della prima squadra: Zielinski e Bakayoko. Per il resto in panchina figurano: Cioffi, Contini, Costanzo, D’Agostino, Idasiak, Labriola, Zedadka. A casa per infortuni: Lozano, Mertens, Ospina, Petagna, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Demme. Ma come detto, non può bastare per spiegare una partita mai veramente in discussione ...