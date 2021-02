Ultime Notizie Roma del 18-02-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato vota la fiducia al Governo draghi con 262 voti a favore e 40 contrari 2 astenuti draghi richiamo al senso di responsabilità Nazionale in cui l’unità non è un’opzione è un dovere il suo non sarà un esecutivo tecnico del presidente ma un governo del paese avrà il compito di avviare una nuova ricostruzione 15 senatori del MoVimento 5 Stelle votano no saranno espulsi sono almeno 30 alle vittime come riporta un’agenzia di Maxi tempesta Che ha travolto gran parte degli Stati Uniti lasciando milioni di persone senza elettricità e provocando un tornado mortali nel sud-est del paese tra Texas Louisiana Kentucky no Dr Carolina in milioni di americani sono rimasti Dunque senza elettricità seguito di un ondata di freddo intenso che si è diffusa mercoledì sul vaste porzioni degli ...